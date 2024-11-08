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Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на разгромное поражение от «Ференцвароша»

Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на разгромное поражение от «Ференцвароша»
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Александр Шовковский, главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал разгромное поражение клуба от «Ференцвароша» в Лиге Европы (0:4).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 4
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Варга – 54'     0:2 Закариассен – 56'     0:3 Варга – 67'     0:4 Салданья – 76'    
Удаления: Дубинчак – 17' / нет

«Какие выводы делать? Вдесятером играть с 16-й или 17-й минуты… Тем более, что в первом тайме были моменты, но мяч не залетел в ворота. Два момента отличные были. Во втором тайме сами подарили гол, второй пропустили – и игра была сделана.

Почему заменил Буяльского? Это мое решение. Во втором тайме команда не остановилась, команда играла. Просто пропустили совсем необязательный гол после своей ошибки, когда мы были в переходной фазе, выходили в атаку. В простом моменте Кабаев отдал предголевой пас… Красная карточка? Она, непременно, сыграла свою роль.

Михавко и Беловар? Они играют в команде «Динамо» Киев. Молодые или молодые – нет никакого значения, никто не будет смотреть на это. Они должны понимать и принимать правильные решения. Когда ты выходишь на футбольное поле – в первую очередь принимаешь решение. Это говорит о твоём интеллекте. Далее следует понимание футбола и мастерство. Решения говорят об интеллекте футболистов. Что я могу сказать больше? Они должны понимать, где играют.

Первый тайм команда нормально играла. К тому моменту, когда мы пропустили, как я считаю, после ужасающей ошибки. Такие ошибки делать вообще невозможно. Дальше игра была сделана. Замена Шапаренко? У нас игра и футбол не кончаются этой игрой. Мы смотрели уже на следующую игру», – приводит слова Шовковского «Динамомания».

Напомним, в составе «Ференцвароша» отличились Барнабаш Варга (2), Кристоффер Закариассен, Матеус Салданья.

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