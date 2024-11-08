«Она — посмешище для всего мира». Мауро Икарди жёстко высказался о бывшей супруге Ванде

Аргентинский нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди отреагировал на появившееся в социальной сети видео поцелуя своей бывшей супруги и агента Ванды Нары с рэпером L-Gante. Девушка снялась в его клипе.

«Она — посмешище для всего мира», — приводит слова Икарди Sport Bible.

Напомним, недавно Ванда подтвердила все слухи об отношениях с рэпером L-Gante. Аргентинская модель ранее отрицала какие-либо связи с молодым человеком, говоря лишь о дружбе.

В июле этого года Ванда Нара объявила о расставании с Икарди. Это уже не первое подобное объявление. Ранее пара несколько раз объявляла о расставании, а затем воссоединялась.

В текущем сезоне в его активе шесть голов и два ассиста в 11 матчах за «Галатасарай».

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