Виктор Осимхен после дубля в ворота «Тоттенхэма» рассказал о своём будущем

Нападающий «Галатасарая» и сборной Нигерии Виктор Осимхен после дубля в ворота «Тоттенхэма» в матче Лиги Европы (4:3) высказался о своём будущем.

«Я не уйду в январе, я в «Галатасарае» до конца сезона. Не знаю того, о чём будут говорить «Галатасарай» и «Наполи» после этого сезона, но если они придут ко мне, то мы всё обсудим. «Галатасарай – хороший клуб, который мне очень нравится. Я счастлив здесь», – приводит слова Осимхена журналист Яжис Субункоглу в соцсетях.

В текущем сезоне Виктор Осимхен сыграл 8 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 3 голевых передачи. Форвард находится в аренде в «Галатасарае» и принадлежит «Наполи».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет выкупить нападающего. Портал Transfermarkt оценивает его в € 75 млн.

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