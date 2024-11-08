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Виктор Осимхен после дубля в ворота «Тоттенхэма» рассказал о своём будущем

Виктор Осимхен после дубля в ворота «Тоттенхэма» рассказал о своём будущем
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Нападающий «Галатасарая» и сборной Нигерии Виктор Осимхен после дубля в ворота «Тоттенхэма» в матче Лиги Европы (4:3) высказался о своём будущем.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Акгюн – 6'     1:1 Лэнкшир – 18'     2:1 Осимхен – 31'     3:1 Осимхен – 39'     3:2 Соланке – 69'    
Удаления: нет / Лэнкшир – 60'

«Я не уйду в январе, я в «Галатасарае» до конца сезона. Не знаю того, о чём будут говорить «Галатасарай» и «Наполи» после этого сезона, но если они придут ко мне, то мы всё обсудим. «Галатасарай – хороший клуб, который мне очень нравится. Я счастлив здесь», – приводит слова Осимхена журналист Яжис Субункоглу в соцсетях.

В текущем сезоне Виктор Осимхен сыграл 8 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 3 голевых передачи. Форвард находится в аренде в «Галатасарае» и принадлежит «Наполи».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет выкупить нападающего. Портал Transfermarkt оценивает его в € 75 млн.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»

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