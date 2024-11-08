Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может стать одноклубником Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Звёздный вратарь «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, на бельгийского стража ворот на фоне неудачной игры Джанлуиджи Доннаруммы нацелился французский «ПСЖ». Парижане в поисках надёжного вратаря и готовы заплатить «сливочным» большие деньги за звёздного бельгийца. «Реал» же, в свою очередь, не горит желанием отпускать Куртуа и готовит новый контракт, однако парижане готовы удвоить финансовое предложение «галактикос».

В сезоне-2024/2025 Тибо Куртуа провёл 12 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В четырёх встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

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