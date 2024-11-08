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32-летний Неймар принял решение насчёт своего будущего

32-летний Неймар принял решение насчёт своего будущего
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может покинуть саудовский клуб.

Как сообщает Goal, в январе футболист может расторгнуть контракт с командой. Отмечается, что Неймар уже дал добро на переход в бразильский «Сантос».

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.

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