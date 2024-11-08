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Педри вспомнил о крупных штрафах в «Барселоне» при Хави

Педри вспомнил о крупных штрафах в «Барселоне» при Хави
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал о штрафах испанского специалиста Хави.

«Есть тренеры, которые считают штрафы по минутам, например, пять минут – € 5 тыс. Но у Хави было € 5 тыс. за опоздание, а следующий штраф уже удваивался. Если так случится четыре-пять раз, то совсем плохо», — приводит слова Педри Sport.es.

Действующий контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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