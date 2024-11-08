Юрий Жирков: чем моложе Батраков уедет в Европу, тем лучше

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков — отличный игрок. В «Локомотиве» всегда были игроки хорошего уровня — тот же Измайлов появился в раннем возрасте, Динияр Билялетдинов. Батракова ждёт большое будущее не только в сборной России, но и в каком-нибудь зарубежном чемпионате.

Если у него будет приглашение и руководство отпустит, это будет здорово. Надо уезжать. Чем моложе уедет в Европу, тем лучше», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 19-летний Батраков проводит дебютный полноценный сезон на взрослом уровне. Он стал одним из лидеров «Локомотива». За 18 матчей в составе команды он забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

Полностью интервью с Юрием Жирковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.