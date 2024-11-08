Неймар определился с новым клубом, первая победа Федотова в НХЛ. Главное к утру

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар согласился перейти в «Сантос», в котором начинал карьеру, российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов помог клубу одолеть «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал свою первую победу в НХЛ, «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы обыграл ПАОК с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым в составе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».