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8 ноября главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, Лига Европы, Лига конференций

Неймар определился с новым клубом, первая победа Федотова в НХЛ. Главное к утру
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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар согласился перейти в «Сантос», в котором начинал карьеру, российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов помог клубу одолеть «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал свою первую победу в НХЛ, «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы обыграл ПАОК с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым в составе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. 32-летний Неймар принял решение насчёт своего будущего.
  2. Иван Федотов одержал первую победу в НХЛ и был признан первой звездой матча с «Тампой».
  3. «Манчестер Юнайтед» победил ПАОК в матче Лиги Европы, Чалов вышел на поле на 65-й минуте.
  4. Игорь Шестёркин установил личный антирекорд в НХЛ.
  5. Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать крупного поражения в матче с «Баффало».
  6. «Галатасарай» победил «Тоттенхэм» в матче Лиги Европы благодаря дублю Осимхена.
  7. Артемий Панарин набрал 800-е очко в НХЛ.
  8. «Челси» со счётом 8:0 разгромил армянский «Ноа» в матче Лиги конференций.
  9. Испанский журналист сообщил реальную причину невызова Килиана Мбаппе в сборную Франции.
  10. Всеми тремя звёздами матча НХЛ «Тампа» — «Филадельфия» были признаны россияне.
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