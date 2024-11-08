Неймар определился с новым клубом, первая победа Федотова в НХЛ. Главное к утру
Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар согласился перейти в «Сантос», в котором начинал карьеру, российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов помог клубу одолеть «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал свою первую победу в НХЛ, «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы обыграл ПАОК с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым в составе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- 32-летний Неймар принял решение насчёт своего будущего.
- Иван Федотов одержал первую победу в НХЛ и был признан первой звездой матча с «Тампой».
- «Манчестер Юнайтед» победил ПАОК в матче Лиги Европы, Чалов вышел на поле на 65-й минуте.
- Игорь Шестёркин установил личный антирекорд в НХЛ.
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