Юрий Жирков: Черенков — великий футболист, запомнился его прощальный матч

Экс-полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился воспоминаниями о бывшем футболисте «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«У меня очень хорошее отношение к Фёдору Черенкову. Это великий человек и футболист. Помню, как в детстве смотрел его прощальный матч, где играли «Спартак» и «Парма» на стадионе «Динамо». Застал ли его игру? Думаю, нет. Запомнился только его прощальный матч.

Удалось ли в жизни с ним пересечься? Когда я был в московском «Спартаке» на просмотре в 2003 году, помню, академия называлась его именем. Не помню, приезжал он туда или нет. Думаю, где-то и пересекались. Но личного общения, к сожалению, не было», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

Полностью интервью с Юрием Жирковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.