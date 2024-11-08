Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эр-Рияд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Жирков: Черенков — великий футболист, запомнился его прощальный матч

Юрий Жирков: Черенков — великий футболист, запомнился его прощальный матч
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился воспоминаниями о бывшем футболисте «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«У меня очень хорошее отношение к Фёдору Черенкову. Это великий человек и футболист. Помню, как в детстве смотрел его прощальный матч, где играли «Спартак» и «Парма» на стадионе «Динамо». Застал ли его игру? Думаю, нет. Запомнился только его прощальный матч.

Удалось ли в жизни с ним пересечься? Когда я был в московском «Спартаке» на просмотре в 2003 году, помню, академия называлась его именем. Не помню, приезжал он туда или нет. Думаю, где-то и пересекались. Но личного общения, к сожалению, не было», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

Полностью интервью с Юрием Жирковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Материалы по теме
Юрий Жирков: Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» — ему там чуть ногу не сломали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android