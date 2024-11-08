Генич отреагировал на решение КДК дисквалифицировать Рошу и Литвинова

Футбольный комментатор Константин Генич оценил решение КДК РФС дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу на три игры за драку с полузащитником красно-белых Русланом Литвиновым в дерби со «Спартаком». «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Роша ударил Литвинова прямо в лицо, за что получил красную карточку.

«Честно признаюсь, удивлён решению КДК. 2 матча для Литвинова — много. Одного более чем. И один условно. 3 матча для Роши — мало. За удар точно минимум 4 надо было давать. Ещё и по совокупности с записью в протоколе про резервного арбитра.

Впрочем… Удивлён и удивлён, хотя казалось бы, что удивляться уже ничему не стоит. Решение странное. Но по соизмеримому», — написал Генич в своём телеграм-канале.