Бронзовый призёр Евро-2008 Юрий Жирков высказался о матчах легенд

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о матчах легенд.

«Неоднократно говорил, что очень хорошая история, когда бывшие игроки уже после завершения карьеры соперничают и выходят на поле. Мне это кажется очень интересной идеей. Когда меня приглашают, я всегда рад выйти на поле хоть в мороз.

Была отличная игра между сборной СССР и России против «Факела» в Воронеже. Было очень много воронежских болельщиков, хорошая атмосфера. Даже на такой футбол приходят люди и кричат, поддерживают свою команду», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Юрием Жирковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.