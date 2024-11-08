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Гризманн заявил, что не вернётся в сборную Франции

Гризманн заявил, что не вернётся в сборную Франции
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не планирует возвращаться в сборную Франции. О завершении карьеры в национальной команде Гризманн объявил в конце сентября этого года.

«Всё кончено, я не собираюсь возвращаться. Я принял взвешенное решение, это была не прихоть», — приводит слова Гризманна Eurosport.fr.

Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. С тех пор форвард провёл за национальную команду 137 матчей, в которых забил 44 гола. В 2018 году Антуан стал с Францией чемпионом мира, а в 2021 году выиграл Лигу наций УЕФА. В марте следующего года Гризманну исполнится 34 года.

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