Гризманн заявил, что не вернётся в сборную Франции

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не планирует возвращаться в сборную Франции. О завершении карьеры в национальной команде Гризманн объявил в конце сентября этого года.

«Всё кончено, я не собираюсь возвращаться. Я принял взвешенное решение, это была не прихоть», — приводит слова Гризманна Eurosport.fr.

Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. С тех пор форвард провёл за национальную команду 137 матчей, в которых забил 44 гола. В 2018 году Антуан стал с Францией чемпионом мира, а в 2021 году выиграл Лигу наций УЕФА. В марте следующего года Гризманну исполнится 34 года.