Жирков: после просмотра в «Спартаке» мне сказали: «До свидания»

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков рассказал, как в молодости его не взяли в московский «Спартак».

— Вы дважды были близки к московскому «Спартаку» — в 2003 и 2011 годах. Теоретически могли бы в предстоящем Матче легенд выступать за красно-белых?

— Не думал об этом. В 2003 году я был никому не известным парнем из Тамбова. Тем не менее в междусобойчике первой и второй команд в манеже «Спартака» забил мяч и неплохо себя проявил. А мне потом сказали, что у меня нет загранпаспорта. Наверное, такой большой клуб, как «Спартак», просто не захотел заморачиваться с этой проблемой.

— С Романцевым не было диалога?

— Не помню, кто был тогда в кабинете. Меня вызвали и сказали: «У тебя нет загранпаспорта. До свидания». Я и поехал в родной Тамбов (смеётся), — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Юрием Жирковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.