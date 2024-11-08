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Игрок «Арсенала» Деклан Райс продолжит играть со сломанным пальцем

Игрок «Арсенала» Деклан Райс продолжит играть со сломанным пальцем
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Полузащитник «Арсенала» и игрок национальной команды Англии Деклан Райс продолжит играть, несмотря на травму пальца на ноге, сообщает Daily Mail.

Игрока включили в состав сборной Англии на матчи с Грецией и Ирландией. По данным источника, большая вероятность того, что футболист сыграет за «Арсенал» в матче с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, футболист получил травму в матче с «Ньюкаслом», из-за чего не смог участвовать в матче Лиги чемпионов.

Деклан Райс выступает за «Арсенал» с сезона-2023/2024. Ранее защитник играл только за «Вест Хэм». Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2028 года.

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