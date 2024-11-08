Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эр-Рияд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин: не могу сказать, что «Крылья Советов» в плохой форме или яме какой-то

Осинькин: не могу сказать, что «Крылья Советов» в плохой форме или яме какой-то
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что не видит кризиса в игре команды.

«Не можем сказать, что команда в плохой форме или в яме какой‑то. Но будем надеяться, что сможем добиться положительного результата в ближайшем матче», — заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» встречались с «Акроном». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0. На данный момент «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
«Крылья Советов» лишатся своего титульного спонсора со следующего сезона — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android