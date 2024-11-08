Осинькин: не могу сказать, что «Крылья Советов» в плохой форме или яме какой-то

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что не видит кризиса в игре команды.

«Не можем сказать, что команда в плохой форме или в яме какой‑то. Но будем надеяться, что сможем добиться положительного результата в ближайшем матче», — заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» встречались с «Акроном». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0. На данный момент «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.