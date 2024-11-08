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Полузащитник «Спартака» Игнатов: в команде появилась стабильность

Полузащитник «Спартака» Игнатов: в команде появилась стабильность
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался об успехах команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У нас появилась стабильность. Думаю, это благодаря и тому факту, что прибавили во всех линиях. Не знаю, почему нет стабильности в результатах. Есть над чем работать. Продолжим это делать», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас «Спартак» располагается на пятом месте турнирной таблицы. В активе у клуба 25 очков по результатам 14 туров. Красно-белые победили в семи матчах, проиграли в трёх встречах, ещё в четырёх играх сыграли вничью.

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