Жирков: у молодых и спросить нечего. О Великой Отечественной многие не поддержат разговор

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о коммуникации с молодыми игроками. Ветеран признался, что не понимает, какие у молодёжи интересы.

«Каково быть в одной команде с игроками, которые намного моложе? Не тяжело, но чувствовал себя не в своей тарелке. Это было даже в сборной России на Евро-2020. Сидишь в кабинете доктора, поддерживаешь с ним беседу, а заходят молодые — и спросить нечего. Не знаешь, какие у них интересы. Про Великую Отечественную войну многие не поддержат разговор», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.