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Мадридский «Реал» заработал € 16 млн за прошлый сезон

Мадридский «Реал» заработал € 16 млн за прошлый сезон
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Мадридский «Реал» посчитал доходы за прошлый сезон, сообщает Marca.

Так, доходы испанцев составили € 1,073 млрд, что на € 230 млн больше, чем в сезоне-2022/2023. Итоговая прибыль клуба достигла € 16 млн после вычета налогов, что на € 4 млн больше в сравнении с прошлым годом.

Расходы с учётом налоговых сборов и социальных отчислений составили € 277,1 млн. Сейчас бюджет команды на следующий сезон-2025/2026 составляет € 1,127 млрд.

Источник отмечает, что расходы на команду в текущем сезоне существенно сократились. Так, в прошлом году они составили € 504 млн и € 482 млн в нынешнем. Бонусы клуба за завоевание трёх трофеев составили € 40 млн.

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