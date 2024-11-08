Лондонский «Челси» одержал крупнейшую победу в истории Лиги конференций, разгромив армянский «Ноа» со счётом 8:0 в матче 3-го тура общего этапа турнира.
Напомним, игра между «Челси» и «Ноа» состоялась накануне и прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. На 12-й минуте счёт во встрече открыл защитник хозяев Тосин Адарабиойо. Уже через минуту преимущество хозяев укрепил нападающий Марк Гиу. На 18-й минуте защитник Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 21-й минуте вингер Жоау Феликс забил четвёртый гол «Челси».
На 39-й минуте нападающий Михаил Мудрик забил ещё один гол лондонского клуба. На 41-й минуте Феликс оформил дубль. В середине второго тайма седьмой гол «Челси» в матче забил полузащитник Кристофер Нкунку. На 76-й минуте он же оформил дубль. После трёх матчей общего этапа Лиги конференций «Челси» возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков.
- 8 ноября 2024
-
10:21
-
10:19
-
10:15
-
10:05
-
09:57
-
09:55
-
09:35
-
09:32
-
09:28
-
09:15
-
08:49
-
08:45
-
08:32
-
08:20
-
08:00
-
07:55
-
07:32
-
07:26
-
07:12
-
06:59
-
06:50
-
06:23
-
06:07
-
05:50
-
04:58
-
04:24
-
03:19
-
03:19
-
02:27
-
02:03
-
01:56
-
01:42
-
01:31
-
01:20
-
01:20