Лондонский «Челси» одержал крупнейшую победу в истории Лиги конференций, разгромив армянский «Ноа» со счётом 8:0 в матче 3-го тура общего этапа турнира.

Напомним, игра между «Челси» и «Ноа» состоялась накануне и прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. На 12-й минуте счёт во встрече открыл защитник хозяев Тосин Адарабиойо. Уже через минуту преимущество хозяев укрепил нападающий Марк Гиу. На 18-й минуте защитник Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 21-й минуте вингер Жоау Феликс забил четвёртый гол «Челси».

На 39-й минуте нападающий Михаил Мудрик забил ещё один гол лондонского клуба. На 41-й минуте Феликс оформил дубль. В середине второго тайма седьмой гол «Челси» в матче забил полузащитник Кристофер Нкунку. На 76-й минуте он же оформил дубль. После трёх матчей общего этапа Лиги конференций «Челси» возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков.