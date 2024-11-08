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Кража кольца у Неймара фанатом перед матчем оказалась фейком

Кража кольца у Неймара фанатом перед матчем оказалась фейком
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Кража кольца с руки нападающего «Аль-Хиляля» Неймара во время выхода футболиста на поле в Саудовской Аравии оказалась фейком. Информацию об этом опровергли представители пресс-службы футболиста.

«Ребята, вы сходите с ума! Только на этой неделе появилось три фейковых сообщения. В СМИ такого масштаба распространять ложь… Жаль, что в Бразилии так относятся ко мне», — написал футболист в комментариях под видео.

Напомним, ранее в СМИ распространилось видео, на котором болельщик, приветствуя футболиста перед матчем, якобы снимает с его пальца кольцо. Позднее ряд источников утверждали, что украшение было выставлено на продажу по цене почти в € 15 млн.

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