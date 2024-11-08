Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о драке в дерби ЦСКА — «Спартак». Матч 14-го тура РПЛ завершился победой красно-белых (2:0).

«Между ЦСКА и «Спартаком» есть принципиальность, как и между «Зенитом» и «Спартаком». Чувствуешь эту принципиальность и ответственность за результат перед болельщиками, семьёй. Всегда настраиваешься по-особому — иногда это переходит во что-то большее, как в последнем дерби. Такое бывает от перенастроя. Или когда переполненные трибуны гонят тебя вперёд.

Я тоже помню, что у меня была красная карточка в дерби, которое мы потом проиграли 0:1. Это из переизбытка эмоций. Настраиваешься на игру, что-то не получается — это выливается в такие мелкие стычки, драки, разговоры с арбитром», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.