Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Жирков высказался о драке в дерби ЦСКА — «Спартак»

Юрий Жирков высказался о драке в дерби ЦСКА — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о драке в дерби ЦСКА — «Спартак». Матч 14-го тура РПЛ завершился победой красно-белых (2:0).

«Между ЦСКА и «Спартаком» есть принципиальность, как и между «Зенитом» и «Спартаком». Чувствуешь эту принципиальность и ответственность за результат перед болельщиками, семьёй. Всегда настраиваешься по-особому — иногда это переходит во что-то большее, как в последнем дерби. Такое бывает от перенастроя. Или когда переполненные трибуны гонят тебя вперёд.

Я тоже помню, что у меня была красная карточка в дерби, которое мы потом проиграли 0:1. Это из переизбытка эмоций. Настраиваешься на игру, что-то не получается — это выливается в такие мелкие стычки, драки, разговоры с арбитром», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Я тоже спартаковец!» Честный разговор с Юрием Жирковым
Эксклюзив
«Я тоже спартаковец!» Честный разговор с Юрием Жирковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android