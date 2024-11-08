Игрок «Рубина» Иванов: перед прошлым туром хотели не отпускать «Спартак» далеко

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о желании не отпускать далеко лидеров Российской Премьер‑Лиги.

«Перед прошлым туром хотели не отпускать «Спартак» далеко. Хочется сидеть на колесе у лидирующей группы — не смотреть на тех, кто нас догоняет, а именно не отпускать лидеров», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» встречался с московским «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Локомотив» выиграл со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.