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Игрок «Рубина» Иванов: перед прошлым туром хотели не отпускать «Спартак» далеко

Игрок «Рубина» Иванов: перед прошлым туром хотели не отпускать «Спартак» далеко
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о желании не отпускать далеко лидеров Российской Премьер‑Лиги.

«Перед прошлым туром хотели не отпускать «Спартак» далеко. Хочется сидеть на колесе у лидирующей группы — не смотреть на тех, кто нас догоняет, а именно не отпускать лидеров», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» встречался с московским «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Локомотив» выиграл со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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