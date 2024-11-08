Президент Венесуэлы Мадуро сравнил Путина с Роналду

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе саммита БРИКС в Казани сравнил российского лидера Владимира Путина с футболистом Криштиану Роналду. Он отметил «бомбардирское чутьё» политика.

«Там было тридцать глав государств нового мира, государств БРИКС, и он принимал все делегации, двусторонние встречи, присутствовал на пленарном заседании. Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: президент Владимир Путин — звезда международной политики. Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирождённый бомбардир, прирождённый бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», — приводит слова Мадуро «РИА Новости».