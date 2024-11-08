Юрий Жирков: «Краснодар» стал сильнее — видно, что извлекли уроки из прошлого сезона

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о «Краснодаре». По его мнению, «быки» в этом сезоне стали сильнее.

«Краснодар» стал немного сильнее, может быть, опытнее. В том сезоне они тоже боролись за чемпионство в последних турах. Это многому их научило — в каждой игре с любым соперником нужно набирать очки, а не только с принципиальными соперниками. Видно, что извлекли уроки из прошлого сезона.

Смотрел последний матч с «Оренбургом». В том сезоне они могли сыграть вничью или упустить, но в текущем сезоне команда дожимает. Главное — не терять очки с командами, которые можно обыгрывать. Есть команды, которые настраиваются на принципиальные матчи, но с командами внизу таблицы теряют очки», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.