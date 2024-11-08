Гол Кордобы «Крыльям Советов» признан лучшим в РПЛ в октябре 2024 года

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал обладателем награды за лучший гол месяца в Российской Премьер-Лиге по итогам октября. Отмечен был забитый колумбийцем мяч в игре 13-го тура с «Крыльями Советов».

«Джон Кордоба — автор гола октября. Потрясающая дуга с 35 метров в ворота Ивана Ломаева покорила всех: 10 экспертов и большинство болельщиков выбрали гол Кордобы», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ, опубликованном в телеграм-канале.

Отметим, что Кордоба также был признан лучшим игроком РПЛ в октябре 2024 года. Колумбиец в каждом из трёх октябрьских матчей признавался лучшим игроком «Краснодара». На его счету три гола и один ассист за три матча в октябре. Джон поднялся на второе место в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.