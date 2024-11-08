До 13 тыс. болельщиков ожидают в «Спартаке» на матч с «Акроном»

В «Спартаке» ожидают около 13 тыс. зрителей на домашнем матче с «Акроном», сообщает Metaratings. Встреча клубов пройдёт в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, матч пройдёт 10 ноября в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Сейчас «Спартак» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 25 очков по результатам 14 туров. Тольяттинский «Акрон» находится на восьмой строчке таблицы. Команда заработала 16 очков в таком же количестве туров.