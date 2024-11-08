Юрий Жирков: отвечаю некоторым: «Я же спартаковец»

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос об интересе к своей персоне со стороны «Спартака» в 2011 году.

— Случись ваш переход в «Спартак» в 2011-м, общественность восприняла бы его более болезненно, чем сегодня?

— Если бы я в «Спартак» вернулся (смеётся)? Я же из тамбовского «Спартака». Некоторые меня спрашивают, а я отвечаю в шутку: «Я же спартаковец». Иногда показываю в телефоне фотографии, где я в майке «Спартака».

В 2011 году ходили просто разговоры. До конкретных переговоров было далеко. Ничего серьёзного там не было, — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.