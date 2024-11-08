Саравия: были сомнения перед переходом в «Ростов», но Маричал их развеял

Уругвайский полузащитник Родриго Саравия рассказал о процессе адаптации после перехода в ФК «Ростов», а также поделился мнением о городе.

«Никаких проблем с адаптацией в «Ростове» не было, всё отлично. В городе тоже быстро ко всему привык, там спокойная атмосфера. В Ростове не так холодно, чем-то похоже на погоду в Уругвае, а вот в Москве холодно.

У меня были сомнения перед переходом в «Ростов», но я поговорил с ребятами, кто тут играет. Например, с Маричалом. Он развеял мои сомнения и сказал, что надо ехать. Ребята рассказали, что Ростов — хороший город. Сюда надо ехать и играть», — сказал Саравия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.