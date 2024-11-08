Гутцайт покинул пост руководителя пресс-службы сборной России, отработав около 2 месяцев

Известный спортивный журналист и комментатор Роман Гутцайт покинул пост руководителя пресс-службы сборной России по футболу. Он был назначен на должность чуть больше двух месяцев назад (в конце августа).

«Роман Гутцайт покидает медиаслужбу сборной России. Российский футбольный союз благодарит Романа за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что курировать медианаправление сборной России на ноябрьском сборе будет руководитель департамента по работе со СМИ РФС Пётр Лимонов.

Сборная России проведёт в этом месяце два матча: 15 ноября с Брунеем, 19 ноября — с Сирией.