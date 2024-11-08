Жирков: на стажировке в ЦСКА следил за тренерским штабом — как Березуцкий фишки ставит

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков рассказал о своей тренерской стажировке в армейском клубе.

«Приятно, что они не отказали, разрешили прийти и посетить тренировки команды на базе, на стадионе ЦСКА. Большое спасибо руководству команды. Было интересно. Если говорить о самих тренировках, тут, как скажет Александр Мостовой: «Ничего нового не придумаешь».

Было интересно понаблюдать за работой помощников главного тренера. За работой тренерского штаба смотрел больше — что делает Лёша Березуцкий, как фишки ставит (смеётся)», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.