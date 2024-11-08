Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жирков: на стажировке в ЦСКА следил за тренерским штабом — как Березуцкий фишки ставит

Жирков: на стажировке в ЦСКА следил за тренерским штабом — как Березуцкий фишки ставит
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков рассказал о своей тренерской стажировке в армейском клубе.

«Приятно, что они не отказали, разрешили прийти и посетить тренировки команды на базе, на стадионе ЦСКА. Большое спасибо руководству команды. Было интересно. Если говорить о самих тренировках, тут, как скажет Александр Мостовой: «Ничего нового не придумаешь».

Было интересно понаблюдать за работой помощников главного тренера. За работой тренерского штаба смотрел больше — что делает Лёша Березуцкий, как фишки ставит (смеётся)», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Я тоже спартаковец!» Честный разговор с Юрием Жирковым
Эксклюзив
«Я тоже спартаковец!» Честный разговор с Юрием Жирковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android