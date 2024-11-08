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Нахушев: рад, что Кордоба не перешёл в «Спартак» и не усилил конкурента

Нахушев: рад, что Кордоба не перешёл в «Спартак» и не усилил конкурента
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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Нахушев высказался о несостоявшемся переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак».

«Лучшее, что мог сделать «Краснодар», — продлить контракт с Кордобой. Он сейчас на подъёме, в хорошей форме. Это хорошая сделка для клуба. Джон — топовый нападающий для нашего чемпионата. Рад, что он не перешёл в «Спартак». Не знаю, хотел ли сам Джон переходить в московский клуб, но в любом случае рад, что он остался и не усилил конкурента. Хорошо, что всё разрешилось. Борьба за чемпионство продолжается, а с Кордобой будет легче», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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