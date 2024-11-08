Посол Аргентины в РФ Виейра назвал Барко одним из лучших игроков «Спартака» в этом сезоне

Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра считает, что нападающий московского «Спартака» Эсекьель Барко является одним из лучших игроков «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«В матче с «Ростовом» [Барко сыграл], наверное, не очень хорошо. Барко — один из лучших игроков сезона в команде. Мы впервые встретились, он хороший парень. На матч нас пригласили Эсекьель и клуб, Барко хотел увидеть нас», — приводит слова Виейры ТАСС.

Барко перешёл в стан красно-белых минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.