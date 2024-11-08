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Жирков: если бы ЦСКА участвовал в Лиге чемпионов, не думаю, что Чалов куда-то уехал бы

Жирков: если бы ЦСКА участвовал в Лиге чемпионов, не думаю, что Чалов куда-то уехал бы
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА и сборной России Юрий Жирков поделился мыслями о переходе Фёдора Чалова из армейской команды в греческий ПАОК. По его мнению, Чалов уехал в Европу ради игры в еврокубках. Если бы ЦСКА участвовал в Лиге чемпионов — Фёдор остался бы в родной команде.

«ПАОК отбирался в Лигу чемпионов. Думаю, под это он и поехал, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Там есть русскоязычные игроки, президент клуба из Ростова. Если бы ЦСКА участвовал в Лиге чемпионов, не думаю, что Чалов куда-то поехал бы», — сказал Юрий Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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