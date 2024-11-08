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62 человека задержаны из-за беспорядков после матча «Аякс» — «Маккаби»

62 человека задержаны из-за беспорядков после матча «Аякс» — «Маккаби»
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Инцидент произошёл в Амстердаме после игры между местным «Аяксом» и израильским «Маккаби» (0:5). Неизвестные люди в масках попытались напасть на израильских фанатов. Полиция Амстердама сообщила, что после массовых беспорядков было задержано 62 человека, ещё пять получили ранения.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
5 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Траоре – 14'     2:0 Тейлор – 27'     3:0 Годтс – 39'     4:0 Бробби – 61'     5:0 Фитц-Джим – 69'    

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в страну направят дополнительные рейсы авиакомпании «Эль Аль», сообщает NOS.

Позднее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выступил с заявлением, где назвал неприемлемыми антисемитские нападения на израильских болельщиков.

«С ужасом следил за новостями из Амстердама. Совершенно неприемлемы антисемитские нападения на израильтян. Я нахожусь в тесном контакте со всеми участниками», — написал Схоф в своих социальных сетях.

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