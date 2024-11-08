62 человека задержаны из-за беспорядков после матча «Аякс» — «Маккаби»

Инцидент произошёл в Амстердаме после игры между местным «Аяксом» и израильским «Маккаби» (0:5). Неизвестные люди в масках попытались напасть на израильских фанатов. Полиция Амстердама сообщила, что после массовых беспорядков было задержано 62 человека, ещё пять получили ранения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в страну направят дополнительные рейсы авиакомпании «Эль Аль», сообщает NOS.
Позднее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выступил с заявлением, где назвал неприемлемыми антисемитские нападения на израильских болельщиков.
«С ужасом следил за новостями из Амстердама. Совершенно неприемлемы антисемитские нападения на израильтян. Я нахожусь в тесном контакте со всеми участниками», — написал Схоф в своих социальных сетях.
- 8 ноября 2024
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