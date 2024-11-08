Руслан Нахушев: у «Краснодара» могут возникнуть проблемы с «Рубином»

Российский экс-футболист Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

«Каждая команда может создать проблемы. Сейчас чемпионат непредсказуем в плане результатов. Тот же «Локомотив» теряет очки, где не должен был. С «Рубином» никому не будет просто. Это организованная команда, которая создаёт проблемы любому сопернику. Они не уступают, так что проблемы у «Краснодара» могут возникнуть. Всё будет зависеть, с каким настроением подойдут команды. Каждая игра — последний бой, когда ты борешься за чемпионство», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.