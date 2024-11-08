Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался в преддверии игры с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал о подготовке к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».

«Готовимся к матчу с «Динамо», нас ждёт сложная игра. У любого соперника есть уязвимые зоны, надо их использовать. Мы разобрали эти моменты на теории. Но для победы нам тоже надо изменить наш футбол», — заявил Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что матч между «Оренбургом» и «Динамо» Махачкала состоится в эту субботу, 9 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 по московскому времени.