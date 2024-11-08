Жирков: приходишь на тренировку в Англии — всё забывается, а дома проблемы снова всплывают

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков поделился воспоминаниями о своём периоде в Англии.

«Когда переезжаешь в новую страну, должно пройти время. Важно наладить быт. У него есть семья — всё это влияет. Потому что с семьёй уже будут другие проблемы и потребуется больше времени на адаптацию в команде. По себе знаю, когда приходишь на тренировку в Англии, всё забывается. Но возвращаешься домой — все проблемы всплывают: паспорта, визы, ещё что-то. Может, сейчас помогают агенты, но у меня в Англии не было агента», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.