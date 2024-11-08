Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди может досрочно завершить сезон из-за травмы

Нападающему «Галатасарая» Мауро Икарди диагностировали разрыв и повреждение мениска передней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Во время МРТ-обследования у нашего футболиста Мауро Икарди были обнаружены разрыв и повреждение мениска передней крестообразной связки правого колена. Началась предоперационная реабилитация нашего игрока, которому предстоит операция», — говорится в заявлении команды.

Вероятнее всего, игрок досрочно завершит сезон-2024/2025 из-за полученной серьёзной травмы.

Напомним, футболист получил травму в матче с «Тоттенхэмом». Аргентинец пошёл в столкновение с голкипером соперника Фрейзером Форстером, после чего упал на газон и не смог продолжить встречу. Он так и не смог подняться самостоятельно, в итоге его унесли на носилках, а сам Икарди держался за колено и плакал.