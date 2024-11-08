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Объявлен лучший игрок «Спартака» в октябре

Объявлен лучший игрок «Спартака» в октябре
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Пресс-служба московского «Спартака» объявила имя лучшего игрока команды в октябре 2024 года. Им был признан аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.

Отмечается, что аргентинец набрал 43% голосов в голосовании болельщиков. Барко признаётся лучшим игроком красно-белых второй месяц подряд. Ранее болельщики выбрали его в качестве лучшего футболиста команды в сентябре.

Барко перешёл в стан красно-белых минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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