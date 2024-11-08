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«Долго охотился за тобой, но получались дочки!» Глушаков объявил, что у него родился сын

«Долго охотился за тобой, но получались дочки!» Глушаков объявил, что у него родился сын
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Известный российский футболист Денис Глушаков объявил, что у него родился сын. Спортсмен в шутливой форме рассказал, что «охотился» за сыном каждые пять лет, но рождались только дочки. Также Глушаков пошутил, что у его сына нет шансов не связать свою жизнь с футболом.

«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой! Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию. Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым ещё раз!

P.S. Не играть в футбол шансов у тебя нет, знай!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале, прикрепив фотографию с сыном.

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