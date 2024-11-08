Широков предположил, кто выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Роман Широков сделал прогноз на победителя РПЛ по итогам нынешнего сезона.

— Если после осеннего отрезка отрыв от второго места будет семь-восемь очков, то можно будет говорить, что «Краснодар» станет чемпионом. Хотя мы помним, как команда теряла очки прошлой весной.

— Думаете, «Зенит» может позволить конкуренту так убежать?

— Всё возможно, «Зенит» играет очень неровно. По мне, «Краснодар» более стабильная команда, понятная на этом отрезке, — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге занимает «Краснодар», набравший 36 очков по результатам 14 матчей. Второе место занимает «Зенит», отставая от «быков» на три очка. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».