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Генич отреагировал на уход Гутцайта с поста руководителя пресс-службы сборной России

Генич отреагировал на уход Гутцайта с поста руководителя пресс-службы сборной России
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Футбольный комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на новость о том, что его коллега Роман Гутцайт покинул пост руководителя пресс-службы сборной России по футболу. Он был назначен на должность чуть больше двух месяцев назад (в конце августа).

«Что-то Рома быстро отстрелялся😏», — написал Генич в своём телеграм-канале, отреагировав на новость о Гутцайте.

Теперь курировать медианаправление сборной России на ноябрьском сборе будет руководитель департамента по работе со СМИ РФС Пётр Лимонов.

Напомним, сборная России по футболу проведёт в этом месяце два матча: 15 ноября с Брунеем, 19 ноября — с Сирией.

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