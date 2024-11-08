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Жирков: по сборной знаю Антона Миранчука — топовый игрок, у него всё срастётся в «Сьоне»

Жирков: по сборной знаю Антона Миранчука — топовый игрок, у него всё срастётся в «Сьоне»
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Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о переходе российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». Ветеран назвал его топовым футболистом, у которого ещё всё впереди.

«Надо у него спрашивать, чего он так долго искал клуб. По сборной России ещё знаю Антона — топовый игрок. У него ещё всё впереди. Тяжело залезть в голову игроку и сказать, для чего он туда уехал. Антон — хороший игрок, как и его брат. Думаю, у него всё срастётся в «Сьоне», — сказал Юрий Жирков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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