Жирков: по сборной знаю Антона Миранчука — топовый игрок, у него всё срастётся в «Сьоне»

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о переходе российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». Ветеран назвал его топовым футболистом, у которого ещё всё впереди.

«Надо у него спрашивать, чего он так долго искал клуб. По сборной России ещё знаю Антона — топовый игрок. У него ещё всё впереди. Тяжело залезть в голову игроку и сказать, для чего он туда уехал. Антон — хороший игрок, как и его брат. Думаю, у него всё срастётся в «Сьоне», — сказал Юрий Жирков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.