Пикущак: Кордоба делает разницу в «Краснодаре», продление контракта — хорошая новость

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о продлении контракта нападающего Джона Кордобы с чёрно-зелёными.

«Продление контракта с Кордобой — большое подспорье для «Краснодара», он основополагающий игрок, который делает разницу. Для клуба это очень хорошая новость. На сегодняшний день Джон один из лучших нападающих в Премьер-Лиге», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак». Отметим, что по состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге занимает «Краснодар», набравший 36 очков по результатам 14 матчей.