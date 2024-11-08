Спортивного комментатора Рабаданова арестовали на два месяца по делу об обороте оружия

Спортивного комментатора Рамазана Рабаданова арестовали на два месяца. Его подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Напомним, накануне стало известно, что его задержали в Махачкале. Об этом в своих социальных сетях сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. По информации родственников блогера, в доме комментатора и блогера прошел обыск по ст. 222 УК РФ. У него обнаружили гранату и пять боеприпасов.

Теперь суд арестовал спортивного комментатора сроком на два месяца.

Рамазан Рабаданов известен своим репортажем с матча Евро-2008 Россия — Нидерланды.