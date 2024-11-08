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Жирков: Гранат предложил пойти учиться на тренера. Я спросил: «А там легко?»

Жирков: Гранат предложил пойти учиться на тренера. Я спросил: «А там легко?»
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Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков рассказал, как решил пойти учиться на тренера. Он рассказал, что соответствующее предложение ему поступило от другого экс-футболиста — Владимира Граната.

«Мне набрал Гранат и говорит: «Набирают группу — пойдём учиться». Я отвечаю: «А там легко учиться?» (Смеётся) Я ещё спросил доктора ЦСКА Безуглова, который тоже там учился. Спросил Женю Савина, который работал в сборной. Они все говорят: «Да нормально! Всё легко». Оказалось в тысячу раз сложнее для меня», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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