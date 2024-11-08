Экс-нападающий «Краснодара» Пикущак поделился ожиданиями от матча с «Рубином»

Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о предстоящем матче экс-сокомандников с «Рубином» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«С «Рубином» тяжело играть, они очень хорошо и компактно обороняются. В матче с «Краснодаром» будет зависеть качество игроков и их индивидуальное мастерство. Но «Краснодар» сейчас в хорошей форме, поэтому все ожидают победы. Победная серия в РПЛ — очень хороший результат. Как я и говорил, когда команда в начале сезона буксовала, что нужно терпение, а работа уже своё покажет», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.