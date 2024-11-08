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Отец Оздоева: Скоулз похвалил сына за игру, и Магомед подписал у него футболку для меня

Отец Оздоева: Скоулз похвалил сына за игру, и Магомед подписал у него футболку для меня
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Мустафа Оздоев, отец и первый тренер полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева, высказался о том, что его сын взял автограф у экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

«Я игру «МЮ» — ПАОК даже не смотрел. Уставший был, а матч поздний. В два часа ночи от Магомеда пришло сообщение: «Папа, я тебе сделал майку с автографом Скоулза». Пол вроде бы комментировал игру. Я ничего такого у Маги не просил. Вообще никогда ни у кого не прошу. Там как получилось. Сын шёл с поля, а Скоулз его подозвал, чтобы похвалить за игру. Сказал: «Хорошая игра». А Магомед ему: «Подождите, я возьму в раздевалке майку и вернусь — папе надо подписать». Своей игровой футболкой он уже с кем-то поменялся. Сходил в раздевалку, взял свеженькую футболку и принёс Полу для автографа. Говорит, ждёт меня подарок.

У меня таких маек уже много — штук 15-18. Там и наши футболисты, и зарубежные. Все с автографами. Хочу когда-нибудь сделать маленький музейчик и развесить их там», — рассказал Мустафа Оздоев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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