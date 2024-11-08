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Кечинов: Дзюба испортит кровь «Спартаку», но повлиять на результат игры не сможет

Кечинов: Дзюба испортит кровь «Спартаку», но повлиять на результат игры не сможет
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Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Акроном» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лёгкой игры «Спартаку» не стоит ждать. Но по составам и игре «Спартак» сильнее «Акрона», но красно-белые сейчас непредсказуемы. Ожидать можно всё что угодно. Верю, что за счёт мастерства футболистов «Спартака» результат встречи будет положительным. Дзюба испортит кровь «Спартаку», но не думаю, что сможет повлиять на результат. Однозначно будет напрягать оборону, тут я уверен», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сейчас «Спартак» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 25 очков по результатам 14 туров. Тольяттинский «Акрон» находится на восьмой строчке таблицы. Команда заработала 16 очков в таком же количестве туров.

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