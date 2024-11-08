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Жирков назвал команду, которая составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Жирков назвал команду, которая составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
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Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. По его мнению, единственный клуб, который составит конкуренцию «Зениту», — это «Краснодар». А вот ЦСКА и «Локомотиву» будет сложно бороться за золото, ведь команды играют нестабильно.

«ЦСКА будет сложно. «Зенит» — единоличный лидер. Конкуренцию составит «Краснодар», а остальные команды отпадут. «Локомотив» мог бы, но тоже играет нестабильно, потому что молодая команда», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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